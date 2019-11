Quelle est la différence entre une liseuse TEA et une liseuse Vivlio ?

Pour Vivlio, nous avons décidé d'alléger le logiciel pour nous concentrer sur la fonction centrale de la liseuse qu'est la lecture. C'est la raison principale des quelques différences qui existent entre les deux gammes d'appareils.

Les liseuses Vivlio ne disposent pas des applications de jeux telles que le sudoku ou encore le solitaire, contrairement aux liseuses TEA. Elles n'ont pas non plus les fonctionnalités de synchronisation Dropbox et Send-to-Pocketbook, car nous travaillons au déploiement d'une mise à jour qui inclura une toute nouvelle application de synchronisation.

En dehors de cela, les liseuses TEA et Vivlio sont les mêmes.